Фигуристка Александра Трусова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России, который в настоящий момент проходит в Челябинске.

После короткой программы Трусова шла на четвертом месте, сегодня она выступала в заключительной разминке.

Александра начала свое выступление с каскада из четверного лутца с тройным тулупом, затем повторила четверной лутц сольно. После этого Трусова исполнила два двойных акселя, каскад из тройных лутца и риттбергера, каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер и тройной лутц.

Судьи оценили выступление Трусовой на 170,61 балла, в сумме это дало 246,37. На данный момент фигуристка идет на первом месте.