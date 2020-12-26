Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России, который в настоящий момент проходит в Челябинске.

После короткой программы Валиева шла на втором месте, сегодня она выступала в заключительной разминке.

Камила начала свое выступление с каскада из четверного и двойного тулупа, затем повторила четверной тулуп сольно. После этого Валиева исполнила тройной риттбергер и двойной аксель, затем прыгнула два каскада: тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — ойлер — тройной сальхов. Последним прыджковым элементом стал сольный тройной лутц.

Судьи оценили выступление Валиевой на 174,02 балла, в сумме это дало 254,01. На данный момент фигуристка идет на первом месте.