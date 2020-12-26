В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Последними за медали боролись женщины, победу одержала Анна Щербакова.

Для подопечной Этери Тутберидзе эта победа — третья подряд на национальном чемпионате. В произвольной программе Анна исполнила четверные лутц и флип, её результат — 264,10 по сумме двух выступлений.

На втором месте расположилась Камила Валиева, тоже тренирующаяся у Тутберидзе. Она исполнила два четверных тулупа — сольный и в каскаде с двойным. Судьи поставили ей 254,01 балла за два проката.

Замкнула тройку призеров Александра Трусова, которая прыгнула два четверных лутца — сольно и в каскаде с тройным тулупом. Её выступление оценили на 246,37 баллов.

Четвертой стала Дарья Усачева, пятой — Майя Хромых, шестой — Елизавета Нугуманова, седьмой — Елизавета Туктамышева.