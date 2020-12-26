Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе едва не расплакалась после проката своей ученицы Анны Щербаковой на чемпионате России в Челябинске.

В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных прыжка — лутц и флип, а также каскад из тройных лутца и риттбергера. Фигуристка чисто откатала свою программу и заняла первое место — теперь она трехкратная чемпионка России. Тутберидзе эмоционально отреагировала на успех спортсменки: в эфир Первого канала попал кадр, на котором тренер с трудом сдерживает слёзы.

Недавно Щербакова переболела воспалением легких и, по ее словам, не успела до конца восстановиться к турниру, однако не рассматривала возможность снятия. Анна призналась, что на тренировках нарабатывала лишь отдельные элементы, но не исполняла программы целиком.