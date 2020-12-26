Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от работы в телепроекте «Ледниковый период» на Первом канале.

«Ледниковый период» — прекрасная затея, которая много лет назад ошеломила нас. И мы каждый год занимаемся этой прелестью, смотрим на ребят и через них узнаём что-то новое», — сказала Тарасова в эфире программы.

Тарасова поблагодарила Первый канал за вклад в развитие фигурного катания и привлечение внимания миллионов людей.

«Ещё хочу сказать, что мне в жизни очень повезло. Я была удачливым тренером. И мне очень повезло после того, как я закончила тренерскую карьеру. Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает», — сказала Тарасова.