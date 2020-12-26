Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что пыталась отговорить свою подопечную Анну Щербакову от выступления на чемпионате России в Челябинске.

Незадолго до турнира спортсменка переболела воспалением легких и не успела восстановиться до конца. Перед короткой программой Анна чувствовала себя не очень хорошо: в эфире Первого канала Тутберидзе сообщила, что фигуристка испытывала головокружение. Когда Щербакова выходила на лед, тренеры давали ей нюхать нашатырь.

«У Ани кружилась голова вчера. Ей было нехорошо. Мы пытались и с мамой поговорить, и Аню убедить, что, возможно, не надо. Но это про спорт», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Тем не менее, Щербакова не только выступила на соревнованиях, но и завоевала золотую медаль, исполнив четверные лутц и флип в произвольной программе.