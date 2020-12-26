Чемпионат России в Челябинске завершился сенсацией: Анна Щербакова, которая выходила на короткую программу с головокружением, в итоге выиграла золотую медаль. Третью подряд — на двух предыдущих чемпионатах она тоже стояла на верхней ступени пьедестала.

После триумфального проката, в котором Щербакова прыгнула четверные лутц и флип, Тутберидзе в прямом эфире Первого канала поделилась шокирующими подробностями: в первый день соревнований Анна чувствовала себя настолько нехорошо, что тренеры всерьез сомневались, стоит ли выпускать её на лед, и даже обращались к родителям фигуристки. Но отговорить Щербакову не удалось — спортсменка настояла на своем, и, как оказалось, не зря.

Второе место заняла дебютантка взрослого турнира Камила Валиева, безупречно откатавшая свое «Болеро» с двумя четверными тулупами. Она обошла Александру Трусову, которая тоже выдала феноменальный прокат, и тут ситуация выглядит уже не такой однозначной, как победа Щербаковой.

Саша исполнила свою программу не просто чисто, но и с космическим контентом — два четверных лутца, один из которых в каскаде с тройным тулупом, и сложная комбинация из тройных лутца и риттбергера, которая никак не давалась ей в группе Тутберидзе. У Камилы контент тоже впечатляющий, но всё же менее сильный — четверной тулуп сольно и в каскаде с двойным. Однако по технике при этом Валиева проиграла Трусовой всего 5 сотых, по оценкам за произвольную — обошла, а в сумме набрала на 8 баллов больше. Это при наличии падения в короткой программе, тогда как Александра откаталась чисто.

Но вопросы к судьям всегда остаются без ответов, поэтому обратим внимание на другое: шестое место сегодня заняла Елизавета Нугуманова, но среди взрослых она — третья: между ней и Трусовой вклинились две юниорки группы Тутберидзе. В идеале это — путевка на чемпионат мира, если он не будет отменен решением ISU.

Однако еще перед чемпионатом России глава федерации Горшков без обиняков заявил, что критерии отбора можно нарушать, лишь бы не испортить реноме турнира — поэтому на него и попали те, кто пропускал обязательные старты.

Не вызывает сомнений, что и путевки на ЧМ будут раздаваться не по спортивному принципу — тем более, что федерация уже подстелила соломку. В интервью перед стартом ЧР Горшков и Коган дали интервью «Спорт-Экспрессу», в котором предупредили: турнир в Челябинске нельзя считать однозначно отборочным, потому что выступают на нём не все сильнейшие. Таким образом, нас точно ждёт дополнительный отбор — либо в финале Кубка России, либо на каком-либо другом старте, который придумает наша изобретательная федерация.

Устраивать дополнительные отборы ФФККР умеет, это ни для кого не секрет: так было перед Олимпиадой в Сочи, когда для Плющенко организовали закрытые прокаты, потом повторилось перед ЧМ-2019, на который нужно было «добрать» Медведеву. Скорее всего, и сейчас публике стоит настраиваться на ещё одно соревнование с топовыми участниками, а Лизе Нугумановой — не радоваться слишком сильно раньше времени. Потому что спорт — это не всегда спортивный принцип.