Чемпионат России в Челябинске завершился сенсацией: Анна Щербакова, которая выходила на короткую программу с головокружением, в итоге выиграла золотую медаль. Третью подряд — на двух предыдущих чемпионатах она тоже стояла на верхней ступени пьедестала.

После триумфального проката, в котором Щербакова прыгнула четверные лутц и флип, Тутберидзе в прямом эфире Первого канала поделилась шокирующими подробностями: в первый день соревнований Анна чувствовала себя настолько нехорошо, что тренеры всерьез сомневались, стоит ли выпускать её на лед, и даже обращались к родителям фигуристки. Но отговорить Щербакову не удалось — спортсменка настояла на своем, и, как оказалось, не зря.

Российская фигуристка Анна Щербакова. Фото: ФФККР

Второе место заняла дебютантка взрослого турнира Камила Валиева, безупречно откатавшая свое «Болеро» с двумя четверными тулупами. Она обошла Александру Трусову, которая тоже выдала феноменальный прокат, и тут ситуация выглядит уже не такой однозначной, как победа Щербаковой.

Саша исполнила свою программу не просто чисто, но и с космическим контентом — два четверных лутца, один из которых в каскаде с тройным тулупом, и сложная комбинация из тройных лутца и риттбергера, которая никак не давалась ей в группе Тутберидзе. У Камилы контент тоже впечатляющий, но всё же менее сильный — четверной тулуп сольно и в каскаде с двойным. Однако по технике при этом Валиева проиграла Трусовой всего 5 сотых, по оценкам за произвольную — обошла, а в сумме набрала на 8 баллов больше. Это при наличии падения в короткой программе, тогда как Александра откаталась чисто.

Российская фигуристка Александра Трусова. Фото: ФФККР

Но вопросы к судьям всегда остаются без ответов, поэтому обратим внимание на другое: шестое место сегодня заняла Елизавета Нугуманова, но среди взрослых она — третья: между ней и Трусовой вклинились две юниорки группы Тутберидзе. В идеале это — путевка на чемпионат мира, если он не будет отменен решением ISU.

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: ФФККР

Однако еще перед чемпионатом России глава федерации Горшков без обиняков заявил, что критерии отбора можно нарушать, лишь бы не испортить реноме турнира — поэтому на него и попали те, кто пропускал обязательные старты.

Не вызывает сомнений, что и путевки на ЧМ будут раздаваться не по спортивному принципу — тем более, что федерация уже подстелила соломку. В интервью перед стартом ЧР Горшков и Коган дали интервью «Спорт-Экспрессу», в котором предупредили: турнир в Челябинске нельзя считать однозначно отборочным, потому что выступают на нём не все сильнейшие. Таким образом, нас точно ждёт дополнительный отбор — либо в финале Кубка России, либо на каком-либо другом старте, который придумает наша изобретательная федерация.

Устраивать дополнительные отборы ФФККР умеет, это ни для кого не секрет: так было перед Олимпиадой в Сочи, когда для Плющенко организовали закрытые прокаты, потом повторилось перед ЧМ-2019, на который нужно было «добрать» Медведеву. Скорее всего, и сейчас публике стоит настраиваться на ещё одно соревнование с топовыми участниками, а Лизе Нугумановой — не радоваться слишком сильно раньше времени. Потому что спорт — это не всегда спортивный принцип.

Чемпионат России больше не главный старт. Какие соревнования станут отбором в сборную для фигуристов?