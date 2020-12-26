Анна Щербакова прокомментировала свою победу на чемпионате России по фигурному катанию, который сегодня завершился в Челябинске.

«Я очень счастлива. Хочу сказать большое спасибо всем, кто к этому причастен. Спасибо себе, что не снялась, поборолась и что всё получилось. Знала, что, чтобы мне ни сказали, всё равно выйду на лёд и буду бороться», — сказала Щербакова в прямом эфире Первого канала.

Напомним, Щербакова вышла в лидеры после короткой программы, а в произвольной упрочила свое преимущество, исполнив два четверных прыжка — флип и лутц. Незадолго до турнира спортсменка переболела воспалением легких, поэтому её участие в соревнованиях было под вопросом.

Как сообщила тренер Этери Тутберидзе, команда пыталась отговорить Щербакову выходить на произвольную программу, однако фигуристка настояла на своем.