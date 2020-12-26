Фигуристка Александра Трусова подвела итог чемпионата России, на котором завоевала бронзовую медаль. Спортсменка безошибочно исполнила обе программы, включив в произвольную два четверных лутца.

«Можно вспомнить, что через несколько дней Новый год, наконец-то. Мы очень много работали и, конечно, тяжелее после неудачного старта удачно все сделать», — сказала Трусова, слова которой приводит РИА «Новости».

Ранее спортсменка неудачно выступила на российском этапе Гран-при, допустив четыре падения. Как оказалось, Александра выходила на лёд с травмой.

«На Гран-при России у меня уже была травма, мне говорили упростить контент, но я не дала. А сейчас уже деваться было некуда. На данный момент могу прыгать только лутц из четверных», – сказала Трусова.

Напомним, чемпионкой России вновь стала Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала Камила Валиева.