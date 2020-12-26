«Авангард» объявил о заключении контракта с нападающим Ильей Ковальчуком. Как гласит информация на сайте омского клуба, соглашение с олимпийским чемпионом подписано по схеме «1+1».

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата 37-летнего российского форварда составит 20 миллионов рублей.

Напомним, ранее у Ковальчука истек срок контракта с «Вашингтон Кэпиталз», к которому он присоединился в феврале в результате обмена из «Монреаля». За столичный клуб российский форвард сыграл 15 матчей и забросил одну шайбу.

На прошлой неделе Юрий Николаев, агент хоккеиста, подтвердил, что контракт должен быть подписан в скором времени.