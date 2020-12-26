В рамках групповой стадии онлайн-турнира Vulkan Fight Series 2020 между собой встретятся два российских коллектива VP.Prodigy и ex-ETHEREAL. Встреча пройдёт 27 декабря в 18:10 по московскому времени.

VP.Prodigy vs ex-ETHEREAL

ex-ETHEREAL за последние пять игры трижды проигрывал и два раза одерживал победу. Поражения состоялись над Nexus, Budapest Five со счётом 1-2 в равной борьбе и против Wnstrike в финале Dell Gaming League 2020, где клуб проиграл со счётом 1-3, взяв только один из своих пиков Mirage (16-11).

Победы состоялись над 1WIN со счётом 2-1 и VP.Prodigy с сухим результатом.

VP.Prodigy же выиграли только один матч из пяти последних, обыграв Winstrike (2-1). Все остальные матчи российские коллектив проиграл практически без шансов. Например, против текущего соперника ростер взял только 15 раундов за две карты, что является низким результатом.

Букмекеры предлагают за ex-ETHEREAL коэффициент 1.22, а за VP.Prodigy 4.00.

Следить за матчем можно в 17:10 по московскому времени на twitch.tv/uccleague