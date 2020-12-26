Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая согласилась с Евгением Плющенко, который остался недоволен работой судей на чемпионате России в Челябинске.

Его ученица Александра Трусова стала четвертое после короткой программы, хотя выступила безошибочно. По итогам произвольной она завоевала бронзовую медаль, прыгнув два четверных лутца.

«Соглашусь с Евгением, Саша выдала очень хороший прокат, видно, что прибавила по презентации, программа была выполнена безошибочно. Считаю, что после короткой программы она должна была занять второе место. К сожалению, Камила упала, это была серьезная ошибка. Но судьи распорядились иначе», — сказала Слуцкая, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, чемпионкой России стала Анна Щербакова, которая выигрывает турнир третий год подряд. Серебро досталось 14-летней Камиле Валиевой.