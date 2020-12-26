Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему заплакала после победного проката своей ученицы Анны Щербаковой на чемпионате России в Челябинске.

«Всплеск эмоций. Мне казалось, что сегодня Аня сделала невозможное. Это был верх ее возможностей. Подготовка не сложилась, болезнь внесла поправки, и я постоянно твердила: «Может, снимемся?». Аня была категорична, сказала: «Нет, это даже не обсуждается», — сказала Тутберидзе в прямом эфире Первого канала.

Напомним, незадолго до соревнований Щербакова переболела воспалением легких и не успела полностью восстановиться. Тем не менее, спортсменка отказалась пропускать чемпионат России и в итоге завоевала золотую медаль.

В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных прыжка — флип и лутц.