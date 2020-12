Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова исполнила новый показательный номер в в рамках телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.

В официальном YouTube-канале проекта опубликовано видео выступления титулованной фигуристки. Она вышла на лед в начале финального выпуска.

Хореографом номера выступил продюсер шоу Илья Авербух. Загитова откаталась под песню Will I make it out alive американского композитора Томми Профитта. Данная постановка стала первой, над которой Загитова работала с Авербухом. Ранее известный хореограф ставил номера другим ученицам группы Этери Тутберидзе – Юлии Липницкой и Евгении Медведевой.

Загитова появилась на льду в черном комбинезоне и полупрозрачной футболке.