«Арсенал» одержал победу над «Челси» в лондонском дерби, которое состоялось в рамках 15-го тура Английской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 34-й минуте встречи, когда французский нападающий Александр Ляказетт успешно реализовал пенальти. За минуту до перерыва швейцарский полузащитник Гранит Джака удвоил преимущество хозяев, отправив мяч в сетку ворот Эдуарда Менди.

Во втором периоде защитник «Арсенала» Букайо Сака с передачи Эмиля Смита довел счет до разгромного. В концовке встречи подопечным Лэмпарда удалось отыграть один мяч, точным ударом отличился Тэмми Абрахам с передачи Каллума Хадсона-Одои. У арбитра возникли сомнения, должен ли гол быть засчитан, на помощь пришла система видеоповторов.

В добавленное время полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал одиннадцатиметровый.

Набрав 25 очков, «Челси» идет на 6-м месте турнирной таблицы, «Арсенал «(17) — 14-й.