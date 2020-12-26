Фигуристка Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России: сегодня, 26 декабря, она одержала победу на турнире в Челябинске.

Первый канал у себя в YouTube опубликовал видео победного проката произвольной программы, в которой Щербакова исполнила два четверных прыжка — флип и лутц. После её выступления тренер Этери Тутберидзе не смогла сдержать слез.

Напомним, незадолго до чемпионата России Щербакова переболела воспалением легких и не успела полностью восстановиться. Тренеры настаивали на том, чтобы спортсменка отказалась от произвольной программы, однако Анна приняла решение выступать.

Серебряную медаль завоевала Камила Валиева, бронзовую — Александра Трусова.