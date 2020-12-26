Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего голкипера чемпионата России в 2020 году.

«Акинфеев. Самый стабильный и самый мастеровитый вратарь», — сказал Сёмин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее Акинфеев вошел в топ-100 голкиперов с наибольшем количеством игрового времени в уходящем году.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает на протяжении всей карьеры. Действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне Игорь отыграл 25 матчей, в восьми из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России, за которую провёл 111 матчей и пропустил 95 мячей.