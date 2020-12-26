Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию.

Она отметила, что все девушки выступили очень здорово, и выделила победительницу турнира Анну Щербаковой, которая выполнила сложные элементы на хорошем уровне.

«И, по-моему, она была единственной, у кого был нормальный костюм. На всех остальных смотреть без слез было нельзя, какая-то безвкусица – шнуровочка сзади, шнуровочка сбоку, какие-то однотипные платья», — сказала Роднина, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, серебряную медаль завоевала Камила Валиева, бронзовую — Александра Трусова. Все медалистки турнира выполнили по два четверных прыжка в произвольной программе.