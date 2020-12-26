Фигуристка Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России, который завершился в Челябинске.

В произвольной программе ученица Евгения Плющенко исполнила два четверных лутца — сольно и в каскаде с тройным тулупом. Также Александра прыгнула сложную комбинацию из тройных лутца и риттбергера.

Первый канал у себя в YouTube опубликовал видео проката, в котором спортсменка выступает в образе злого рока под музыку из «Ромео и Джульетты».

Напомним, победительницей соревнований стала Анна Щербакова, прыгнувшая четверные лутц и флип. Серебряная медаль досталась Камиле Валиевой, которая исполнила два четверных тулупа.