Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих воспитанниц на чемпионате России в Челябинске. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Камила Валиева — серебряную.

На своей странице в «Инстаграме» Тутберидзе написала, что команда испытала вершину эмоций, поскольку год получился очень трудным. Медали чемпионата России — это огромная компенсация за ту работу, которую проделала команда.

«Камила смогла показать достойнейшее БОЛЕРО, программу можно внести в библиотеку лучших.

Анна сегодня всем объяснила, про что СПОРТ — ПРЕОДОЛЕНИЕ. Преодоление обстоятельств и возможностей», — написала Тутберидзе.

Напомним, незадолго до турнира Щербакова переболела воспалением легких и не до конца восстановилась. До последнего момента ее участие в произвольной программе оставалось под вопросом.