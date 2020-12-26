Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом», Анна Щербакова выиграла чемпионат России — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

Щербакова — трехкратная чемпионка России

Анна Щербакова третий раз в карьере выиграла чемпионат России. В произвольной программе она исполнила четверные флип и лутц. Серебро досталось Камиле Валиевой, которая прыгнула два четверных тулупа, бронза — Александре Трусовой с двумя четверными лутцами.

Тарасова/Морозов — лучшие в парном катании

Завершились соревнования и в парном катании, чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — третье.

Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»

Омский «Авангард» объявил о заключении контракта с нападающим Ильей Ковальчуком, у которого истек срок соглашения с «Вашингтоном». Российский клуб подписал хоккеиста по схеме «1+1»

Россия U20 стартовала с победы на МЧМ-2021

Сборная России по хоккею стартовала с победы на молодежном чемпионате мира в Канаде. В первом туре группового этапа подопечные Игоря Ларионова обыграли сборную США со счетом 5:3. Следующий матч — 28 декабря в 5:30 мск.

СКА проиграл «Динамо»

Петербургский СКА второй раз в текущем сезоне потерпел поражение от московского «Динамо». Игра проходила в столице на «ВТБ Арене» и завершилась в овертайме со счетом 1:2. Победную шайбу забросил Вадим Шипачев.

Ханю выиграл чемпионат Японии

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пятый раз в карьере выиграл чемпионат Японии. В произвольной программе он исполнил четыре четверных прыжка — сольные риттбергер и сальхов, а также два тулупа в каскадах.

«Зенит» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

В Нур-Султане состоялась встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Астана» играла с «Зенитом». Петербургский клуб одержал победу со счетом 77:70. По пути на матч у гостей возникли проблемы: команда была вынуждена провести в аэропорту 7 часов.