Valorant очень молодая, по сравнению с Counter-Strike дисциплина, однако за ней уже следят сотни тысяч игроков и появляются серьёзные киберспортивные команды и организации. Несмотря на молодой возраст игры, инфраструктура внутри дисциплины уже достигла высокого уровня и некоторые игроки из CS:GO переходят в Valorant.

Ранее тренер в CS:GO Иван Johnta Шевцов заявил, что переходит в новую дисциплину в коллектив FunPlus Phoenix. Он признался, что решение оказалось тяжёлым, однако Шевцов нашёл много плюсов для себя в этой киберспортивной дисциплине.

Сейчас же один из самых титулованных профессиональных игроков в Counter-Strike 1.6 и CS:GO Кристофер GeT_RiGhT Алесунд заявил, что заканчивает карьеру в этой дисциплине и переходит в шутер от Riot Games Valorant.

Шведский игрок начинал свою карьеру ещё задолго до выхода CS:GO в 2007 году и за это смог выиграть сотни чемпионатов и квалификаций, а также дважды стать лучшим игроком года по версии HLTV, сперва в 2013 году, а затем в 2014.

GeT_RighT, если можно так сказать, «прошёл игру». Вероятно, киберспортсмен хочет бросить себе вызов в новой дисциплине в том числе и из-за этой причины. Тем более он выиграл главный турнир в CS:GO Мейджор ESL One Cologne 2014 года.

Примечательно, что полгода назад Кристофер GeT_RiGhT Алесунд пересёк рубеж в 30 лет, однако продолжает выступать на профессиональной сцене. В какой именно команде шведский игрок будет выступать неизвестно, однако фанаты затаили дыхание и ждут следующей информации от легендарного игрока.