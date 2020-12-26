Никто, кроме себя самого не может оценить успех. После объявления о том, что VP.Prodigy станет основным составом Virtus.pro, на молодых киберспортсменов упала большая ответственность и, как считает сообщество, парни её полностью оправдали.

Коллектив за последний месяц очень достойно себя проявил и выиграл несколько очень важных матчей, против сильнейших соперников из СНГ-региона.

Так, 14 декабря российская команда Virtus.pro одержала победу над OG в гранд-финале онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника выиграл двукратных чемпионов мира со счётом 3-2 и получил призовой фонд в размере 200 тыс долларов.

Распределение призового фонда:

1 место: Virtus.pro — $200 тыс.;

2 место: OG — $100 тыс.;

3 место: ViKin.gg — $50 тыс.

После этой победы в рейтинге от ESL произошли крупные изменения, и команда Virtus.pro по Dota 2 поднялась на второе место, а Natus Vincere поднялись на три позиции вверх и теперь располагаются на третьей строчке.

Получатся, что «Медведи» как минимум входят в пятёрку лучших коллективов мира в данный момент и этим самым доказывают всем, что они очень сильная команда. Однако капитан Виталий Save- Мельник так не считает. Киберспортсмен заявил, что до сих пор не считает, что VP тир-1 команда и необходимо дождаться LAN-турниров.

Мы все идем к одной цели — стать тир-1 командой. Вроде, пока неплохо идем, но нам еще предстоит огромная работа, как каждому индивидуально, так и командно. Мы пока не дотягиваем еще до тир-1. Чтобы стать тир-1 игроками нужен большой опыт LAN-турниров, опыт различных игровых ситуаций.

Капитан считает, что игроки могут развиваться дальше и есть ещё «ступеньки», на которые они могут подняться, чтобы добиться желаемого результата.