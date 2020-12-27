В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил матч группы А молодёжного чемпионата мира между сборными Канады и Германии. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 16:2.

У Канады забивали Кейден Гуле, Доусон Мерсер (дубль), Филип Томасино (дважды), Пейтон Кребс (дважды), Райан Судзуки, Алекс Ньюхук (дважды), Дилан Козенс (трижды), Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл. Немецкие голы забросили Джон Петерка и Флориан Элиас. Канадец Дилан Козенса в этом матче набрал шесть (3+3) очков.

Канадцы забросили 16 голов в одном матче МЧМ впервые с 2009 года, когда разгромили Латвию на групповом этапе МЧМ-2010 со счетом 16:0. Всего в истории Канады на молодежных чемпионатах мира это четвёртый случай с 16 или более голами в одной игре.

Для Канады это был первый матч на групповой стадии турнира. В следующей игре канады встретятся со Словакией. Матч пройдет 28 декабря и начнётся в 2:00 мск.