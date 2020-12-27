Форвард СКА и молодежной сборной России Максим Грошев оценил условия на МЧМ-2021 после победы над командой США (5:3).

По словам Грошева, эмоции остались положительными, хотя было трудновато. Грошев отметил, что тренеры готовили команды, что будут провокации, что надо терпеть и перебарывать.

«Условия в этом году необычные, но хорошо, что мы вообще играем. Моя голевая передача? Это был наигранный розыгрыш, знали, кто где будет», — приводит слова Грошева Sport24.

Грошев отметил, что игроки сборной России могут пересекаться в «пузыре» с соперниками, но он ни с кем не общался.

В следующей игре российская сборная сыграет с чехами. Матч состоится 28 декабря рано утром по московскому времени.