Бразильский «Сантос», в котором всю карьеры выступал легендарный Пеле, выложил на своём официальном сайте заметку, в котором просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру забитые мячи Пеле в товарищеских матчах и отрицает факт того, что Месси побил его достижение.

В заявлении отмечается, что Пеле забил 1091 гол за «Сантос». А пресса пишет, что он забил 643 гола в официальных матчах, а ещё 448 голов в товарищеских подверглись отрицанию — якобы они имеют меньшую ценность, чем другие. На сайте говорится, что 448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, были забиты против авторитетных команд Южной Америки, а игры проводились с официальным протоколом.

«Учёт субъективных характеристик, к которым относится слабость оппонентов, не идеален для сбора статистических данных. Цифры абсолютны. Гол «Эйбару» статистически такой же, как и в ворота «Валенсии». Мяч в ворота «Трансвааля» из Суринама имеет такую же ценность, как и тот, что был забит в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», — говорится в заявлении «Сантоса».

Напомним, что 33-летний Месси забил в ворота «Вальядолида» в игре 15-го тура испанской Примеры, превзойдя рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. В активе Месси 644 забитых мяча, а у Пеле – 643.