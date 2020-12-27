Бывший нападающий «Амкара» и видеоблогер Евгений Савин рассказал о том, как вел переговоры о переходе в ЦСКА и «Локомотив» в 2007 году.

По словам Савина, в ЦСКА его позвал Валерий Газзаев, который сумел замотивировать футболиста при разговоре один на один. «Локомотив» появился позже и предлагал больше — ЦСКА давал 40 тысяч долларов в месяц, а «Локо» был готов платить сотку. Однако Савин выбрал Газзаева, поскольку «Локомотив» тогда тренировал Анатолий Бышовец.

«Я выбрал тренера – пошел к Газзаеву. В Бышовца не особо верил. Потерял кучу денег. Потом с ЦСКА не получилось. И как страшный сон – я возвращаюсь в Пермь с авоськой. И через полгода ухожу в «Крылья». Прикольно», — сказал Савин в подкасте Казанского и Сычева.

Напомним, что Савин является автором популярной передачи на YouTube «Красава».