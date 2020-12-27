Главный тренер «Зенита» Туомас Саммелвуо подвел итоги поражения в финале Кубка России по волейболу. В решающей игре «Финала четырех» петербуржцы уступили московскому «Динамо» (0-3).

По словам Саммулвуо, он никогда не пытался искать какие-то оправдания неудачам. Тренер не стал сетовать на усталость после пяти сетов с казанским «Зенитом».

«Мы уступили именно в игровых моментах. Самое главное — соперники показали в атаке 55 процентов эффективности, а наша команда — всего 45. Думаю, именно это предопределило итоговый результат», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Зенит» в четвертый раз проигрывает в финале Кубка России. Впервые команда уступила с тренером Саммелвуо и топ-игроками.