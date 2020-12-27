Защитник СКА Антон Белов объяснил, почему не удалось сдержать экс-хоккеиста СКА Вадима Шипачева в матче КХЛ с «Динамо» (1:2 ОТ).

По словам Белова, это была игра уровня плей-офф — много борьбы и мало времени на бросок.

Белов отметил, что было задание от Брагина — играть пожестче, поближе к Вадиму, не давать ему возможности распоряжаться шайбой, высматривать передачи, которые он любит вырезать.

«Но овертайм это 3 на 3, места побольше – это, в принципе, стихия Вадима, поэтому неудивительно, что они придумали этот гол», — приводит слова Белова официальный сайт СКА.

В овертайме «Динамо» было удачливее: Юусо Хиетанен на замахе убрал защитника и отдал передачу на пустые ворота Шипачеву, который точно попал в угол.

Следующий матч СКА проведет против «Сочи» в гостях.