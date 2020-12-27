Бывший нападающий «Зенита» Халк может перейти в чемпионат Франции. Бразильцем интересуется «Сент-Этьен».

Французский клуб близок к тому, чтобы предложить 34-летнему игроку контракт.

Ранее Халк мог перейти в АПЛ. Однако контракт с «Вулверхэмптоном» сорвался из-за поменявшихся с 1 января правил перехода. Халк не сможет получить разрешение на работу в Англии.

В данный момент Халк является свободным агентом. Его контракт с китайским «Шанхай СИПГ» заканчивается 7 декабря.

Напомним, что Халк играл в Китае с 2016 года, перейдя из «Зенита» за 55,8 миллиона евро.

За «Шанхай СИПГ» Халк провел 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 голевые передачи.