«Пари Сен-Жермен» не желает отпускать бывшего игрока «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса в другой клуб. Как сообщает Le10Sport.com, тренер Маурисио Почеттино, который скоро должен принять парижскую команду, намерен сохранить Паредеса в составе.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может сделать обмен — поменять Паредеса на полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Напомним, что Паредес перебрался в «ПСЖ» из «Зенита» зимой 2019 года. Переход обошелся французскому клубу в 40 млн евро. Паредес провел за парижан 67 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три голевые передачи.