Заслуженный тренер России Алексей Мишин выразил мнение, что было бы неплохо привлечь футболистов сборной России вместе с ее капитаном Артемом Дзюбой к участию в шоу «Ледниковый период».

Мишин отметил, что смотрит на Диму Сычева — прекрасно катается, тоже международный уровень. Смотрит на сборную России по футболу ,- по словам Мишина, — не международный уровень.

«Может, все-таки привлечем футболистов к нам, к «Ледниковому периоду», к фигурному катанию? Давайте всю сборную во главе с Дзюбой пригласим в «Ледниковый период», и это будет классно», — отметил Мишин в выпуске шоу.

Напомним, в проекте приняли участие звезды фигурного катания и шоу-бизнеса. Так, зрители увидили Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, Влада Топалова, Влада Соколовского, Романа Костормарова, Елену Ильиных и др.

Для олимпийской чемпионки Алины Загитовой состоялся дебют в роли телеведущей.