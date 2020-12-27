Российская одиночница, воспитанница Алексея Мишина Софья Самодурова отметилась фотографией с другой ученицей Мишина Елизаветой Туктамышевой. Обе спортсменки отметились неудачным выступлением на чемпионате России в Челябинске. Самодурова заняла десятое место. Туктамышева оказалась седьмой.

«Мы боролись, а это — главное», — написала Самодурова в инстаграме.

Чемпионкой России в третий раз стала Анна Щербакова, которая победила в турнире, несмотря на перенесенную пневмонию. Вторую строчку заняла Камила Валиева. На третьем месте — ученица Евгения Плющенко Александра Трусова.