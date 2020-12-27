Коронавирус: сколько заболевших в России на 27 декабря

На утро воскресенье, 27 декабря, в России было зафиксировано 28 284 новых случаев заражения коронавирусом. Официальная статистика приведена на портале стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было обнаружено 3 050 248 случаев заражения коронавирусом. Из них 2 450 829 человека выздоровели, 54 778 человек стали жертвами пандемии. Активных случаев в стране на данный момент 544 641 человек.

В Москве за последние сутки было диагностировано 6620 новых случаев коронавируса, еще 3761 случай обнаружен в Санкт-Петербурге. 1609 новых случаев вошло в статистику по Московской области.

В общей сложности в России было проведено 89 млн тестов на коронавирус.