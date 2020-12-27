В Челябинске состоялось заседание исполкома ФФКР, на котором было принято решение об автоматическом попадании в сборную на чемпионат мира только победителей чемпионата России в каждом из видов.

В заявлении по итогам исполкома говорится, что в связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению ЧМ (решение будет принято 28 января на совете ISU) тренерский совет предложил, что победители последнего чемпионата России автоматически войдут в состав сборной России.

Также по словам главы федерации Александра Горшкова, рассматривается план дополнительных соревнований для взрослых и юниоров. Три турнира, которые пройдут в феврале и марте, станут дополнительным отбором на чемпионат мира.

«Федерация делает все, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Мы прежде всего исходили и исходим из интересов наших тренеров, спортсменов, делаем все возможное, чтобы спортсмены соревновались», — сказал Горшков журналистам.

Напомним, что чемпионами России стали Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.