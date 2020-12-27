Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева будет отбираться в сборную России за право выступить в марте на чемпионате мира. Об этом рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

Ранее в воскресенье состоялся исполком Федерации фигурного катания на коньках России, где было принято решение, по которому на чемпионат мира войдут победители чемпионата России, что означает, что в женском одиночном катании Россию точно представит Анна Щербакова.

«Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у нее для этого есть все основания», — приводит слова Мишина ТАСС.

Для Туктамышевой чемпионат России вышел не очень удачным — она заняла седьмое место. Также в нынешнем сезоне воспитанница Мишина выиграла этап серии Гран-при в Москве.