Чемпионка России Анна Щербакова поделилась ощущениями от очередной победы в первенстве страны, которая обеспечила фигуристке участие в чемпионате мира.

Щербакова отметила, что счастлива, что оправдала надежды. У фигуристки была мысль, раз все уговаривают, сняться, но она доказала, что это было не зря.

«Меня волновало, скорее, не то, что не задалась тренировка, а мое самочувствие. Вот это меня больше тревожило. И то, что все вокруг мне предлагали сняться с соревнований. Это тоже, можно сказать, немного мешало. Поэтому я еще больше сейчас рада, что все получилось», — приводит слова Щербаковой сайт ФККР.

Для подопечной Этери Тутберидзе эта победа — третья подряд на национальном чемпионате. В произвольной программе Анна исполнила четверные лутц и флип, её результат — 264,10 по сумме двух выступлений.