Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападющему «Гремио» Пепе.

Как сообщает журналист Андре Эрнан на своей странице в твиттере, «Реал» может купить игрока за двадцать миллионов евро.

Ранее агент бразильца Адриано Спадото говорил о предварительных консультациях на предмет возможного трансфера игрока в «Зенит». Также издание Goal сообщало об интересе петербургского клуба.

Кроме того, 23-летним бразильцем интересуются «Порту» и «Севилья». Летом «Гремио» хотел выручить за левого вингера € 20 млн. Сейчас бразильский клуб готов продать игрока за пятнадцать миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер 21 матче чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал четыре голевые передачи.