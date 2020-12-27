В Ижевске состоялась спринтерская гонка в ходе четвертая этапа Кубка России по биатлону. Соревнования «Ижевская винтовка» в спринте выиграл Семен Сучилов. Биатлонист допустил на двух огневых рубежах только один промах.

Следом финишировал Вадим Филимонов, также представляющий Югру. Третье место занял москвич Илья Гаврилов, для котороая это уже вторая медаль в Ижевске. Ранее Гаврилов взял бронзу в индивидуальной гонке. Максим Цветков из Санкт-Петербурга занял тридцатое место.

Всего в спринте участвовали 62 биатлониста. Данные соревнования являются отборочными для попадания в основную и резервную команды страны для выступлений на Кубке мира и Кубке IBU.