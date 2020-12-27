Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен.

По словам Ибры, победы для него — это наркотик. Он вкладывает все силы даже когда тренируется, а когда проигрывает — злиться.

«Сильнейший футболист всех времен? Роналдо был феноменом, он был моим кумиром, но есть Марадона, лучший футболист всех времен. Единственный, кто лучше меня», — приводит слова Ибрагимовича Gazzetta Dello Sport.

Ранее 39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович раскрыл секрет своей физической формы. По словам шведского футболиста, всё дело в психологии и желании, а также в правильном восстановлении.