Российский специалист Максим Траньков, тренирующий Евгению Тарасову и Владимира Морозова, рассказал, что несмотря на перенесенную болезнь, пара была готова к первенству России.

Траньков отметил, что тяжело пришлось разве что в самом конце программы. По его словам, Тарасова действительно болела, но за три недели тренировок осуществился пять или шесть прокатов произвольной программы, что много.

«Поэтому ребята были полностью готовы к тому, чтобы выступить на чемпионате России», — приводит слова Транькова «RT на русском».

Напомним, что пара одержала победу — Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 228,23 балла по сумме двух программ.

В воскресенье в рамках чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске российские фигуристы представят показательные номера.