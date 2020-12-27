Российская фигуристка Анна Щербакова, победившая в чемпионате России, выступала на турнире с температурой.

Как утверждает «Р-Спорт», перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура Щербаковой поднялась до +38 градусов. Кроме того, Щербакова недавно переболела пневмонией и жаловалась на плохое самочувствие перед стартом турнира.

Перед шестиминутной разминкой произвольной программы Щербакова отказалась измерять температуру. Будущая трехкратная чемпионка страны ощущала жар, но все равно но вышла на лёд. Состояние Щербаковой уже было лучше, чем накануне. В произвольной программе Анна исполнила четверные лутц и флип, её результат — 264,10 по сумме двух выступлений.