В воскресенье, 27 декабря, на чемпионате России в Челябинске фигуристы представили свои показательные номера.

Чемпионка турнира у женщин Анна Щербакова, несмотря на болезнь, вышла на лет. Воспитанница Этери Тутберидзе представила новый показательный номер под композицию «Everybody Wants To Rule The World». Трек является саундтреком к фильму «Голодные игры».

Отметим, что для подопечной Этери Тутберидзе эта победа — третья подряд на национальном чемпионате. В произвольной программе Анна исполнила четверные лутц и флип, её результат — 264,10 по сумме двух выступлений.

Второе место на чемпионате России заняла Камила Валиева. Третье место — у Александры Трусовой.