Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представила новый показательный номер в Челябинске в рамках чемпионата России. Медведева выступила впервые в сезоне, ранее она пропустила этапы Кубка России из-за травм.

Фигуристка исполнила номер под композицию «Эхо Любви» от Анны Герман. В ходе выступления Медведева выполнила тройной сальхов.

После проката Медведева обратилась к зрителям и поздравила с наступлением Нового года.

«Желаю, чтобы все невзгоды остались в этом, 20-м году. Вверена, что у нас все будет хорошо», – сказала Медведева.

Ранее Медведева вернулась в группу Этери Тутбердизе, у которой тренировалась до завершения Олимпийских игр в Пхенчане.