Травмы в классическом спорте максимально понятны каждому. Если ты футболист, то есть риски, что в опасной борьбе за мяч могут ударить в ногу или в боксе в челюсть и все готовы к данным травмам.

Киберспорт в этом плане очень сильно отличается. Здесь нет физических нагрузок, каких ими представляют в классическом спорте. Здесь игрок находится за компьютером в комфортном кресле, широком столе и в этом удобном расположении занимается тренировками и разбором игр.

Однако в киберспорте также есть травмы и игнорировать это нельзя. Больше всего травм приходится на кисти рук и внутренние органы. Киберспортмен может проводить за тренировками до 14 часов в сутки и всё это время находиться в одном и том же положении, лишь изредка вставая и разминаясь.

Так, капитан европейской команды Nigma Куро KuroKy Салехи Тахасоми пропустил OGA Dota PIT Season 3. Вместо Куро выступал их тренер Роман rmN Палей, который уже некоторое время играет за коллектив. Организация сообщила, что KuroKy всё ещё проходит лечение и до сих пор не восстановился после травмы руки.

Свободный игрок в CS:GO Айдын KrizzeN Турлыбеков также рассказал о свои травмах сообществу и заявил, что из-за состояния здоровья нет мог максимально эффективно заниматься тренировками.

Со временем я все таки нашёл квалифицированного врача, и в сентябре мне поставили диагноз, сейчас точно не скажу его, но это связано с хроническим воспалением костей в лучезапястном суставе. Мне потребовалась двухнедельная физиотерапия, затем prp процедура(переливание крови из вены в сустав) для нового роста костей, а после — накладывание гипса для закрепления и обездвиживание кистевого сустава.

В киберспорт, как и любом другом спорте выигрывают только самые сильные. Именно поэтому геймеры часто идут на всё для достижения цели, порой забывая про своё здоровье.