На сайте Союза биатлонистов России представлен состав женской сборной России по биатлону для подготовки к январским этапам кубка мира и Кубка IBU.

Команду пополнили победительница индивидуальной гонки в Чайковском Лариса Куклина и лидеры российского внутреннего рейтинга Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. Ранее в состав входили Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

В составе резервной женской команды для выступления на Кубке IBU будут готовиться Татьяна Акимова и Тамара Воронина. Там же выступят юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. По итогам соревнований чемпионата и Кубка России туда попали Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина.

Ближайшие этапы Кубка мира пройдут в январе в Германии — пятый и шестой этапы состоятся в Оберхофе. Два первых этапа Кубка IBU пройдут в Арбере.