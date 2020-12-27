Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко оценил выступление ученицы своей академии Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка стала третьей в соревновании одиночниц, пропустив вперед себя Камилу Валиеву и Анну Щербакову.

Плющенко поблагодарил Трусову за два чистых эмоциональных проката. По его словам, Саша не снялась, а каталась на уколах, сделав свой максимум на сегодня.

Плющенко написал в инстаграме, обратившись к ней напрямую, что с силой и характером Трусовой, желанием учиться новому, та добьется самых высоких вершин в нашем виде спорта.

«Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи — ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь — это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается!», — написал Плющенко, поблагодарив Татьяну Тарасову за высокую оценку работы команды Евгения.

Напомним, после короткой программы Трусова была на четвертом месте, а Плющенко был недоволен судейскими оценками.