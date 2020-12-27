Молодежная сборная России по хоккею сегодня, 28 декабря, сразится со сборной Чехии в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Игра состоится на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча назначено на 5:30 по московскому времени. Все встречи турнира проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

На старте турнира команда Игоря Ларионова сумела обыграть сборную США со счетом 5:3. В составе российской команды отличились Василий Пономарев (дубль), Захар Бардаков, Егор Чинахов и Илья Сафонов.

Сборная Чехии в первом матче МЧМ-2021 разгромно уступила сборной Чехии со счетом 1:7. В первом периоде счет удалось открыть чешскому форварду Яну Мышаку, после чего шведы забросили в ворота чехов 7 шайб.