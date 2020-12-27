Японская фигуристка, победительница финала Гран-при в сезоне-2018/19 Рика Кихира выиграла чемпионат Японии в женском одиночном катании во второй раз подряд.

Турнир проходил с 25 по 27 декабря в Нагано.

В короткой программе Кихира прыгнула тройной аксель, а в произвольной впервые сумела чисто исполнить четверной сальхов на соревнованиях. Тройной аксель в произвольной спортсменка недокрутила и потеряла на этом баллы, общая сумма за две программы составила 234.24 балла.

Второе место заняла Каори Сакамото, набравшая 222,17 балла в сумме за две программы. Третье место заняла Сатоко Мияхара, ее результат — 209,75 балла за два соревновательных дня.

Ранее закончились соревнования на чемпионате Японии в мужском одиночном катании: в пятый раз в карьере турнир выиграл Юдзуру Ханю.