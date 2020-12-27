Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на новости о выступлении фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате России в Челябинске с высокой температурой.

Слова Горшкова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Глава ФФККР отметил, что Щербакова не нарушила никаких правил, поскольку болела коронавирусом уже давно, а сейчас ее тест показал отрицательный результат.

«Действительно была пневмония. Температура — такая вот реакция организма, видимо. Все это находится на контроле у наших врачей», — заявил Горшков, подчеркнув, что каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отсутствии коронавируса, и это условие выполнили все, кто находился на чемпионате в чистой зоне.

Напомним, ранее стало известно, что Анна Щербакова выступала в короткой программе на чемпионате России с повышенной температурой тела — 38 градусов, а измерять температуру перед прокатом произвольной программы отказалась.